Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

04.08.2022 16:28
Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez hamile olduğunu duyuran 42 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Kara, belirginleşen göbeğini göstererek, "Balık etli Burcu'ya hazır olun" ifadesini kullandı.

2016 yılında yapımcı Fırat Parlak ile nikah masasına oturan Burcu Kara, 2017 yılında ilk bebeğini kucağına aldı. 42 yaşındaki oyuncu, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak ikinci kez bebek heyecanı yaşadığını açıkladı.

"BALIK ETLİ BURCU'YA HAZIR OLUN"

Belirginleşen karnıyla pozlar veren başarılı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balık etli bir Burcu'ya hazır olun" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşımına beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

İşte Burcu Kara'nın hamilelik pozları...

42 yaşındaki Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor
42 yaşındaki Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor
42 yaşındaki Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor
42 yaşındaki Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor
42 yaşındaki Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor
42 yaşındaki Burcu Kara, ikinci kez anne oluyor
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Burcu Kara, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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