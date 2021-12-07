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48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! - Son Dakika

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

07.12.2021 10:02

Cesur kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hande Yener, yeni karşısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipten bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının kalça dekoltesini görenler sanatçının medeni cesaretine hayran kaldı.

Sahne kıyafetleri ve çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hande Yener, Olmazsa Olmaz şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. 10 Aralık'ta piyasaya çıkacak olan şarkının klibini bitirmeye çalışan Yener'in kıyafet tercihi ise bir hayli ilginç oldu.

KALÇA DEKOLTELİ PANTOLON GİYDİ

Siyah beyaz bir kombinle kamera karşısına geçen Yener'in kalça dekoltesi akıllara durgunluk verdi. Klipten bir kesiti Instagram hesabından yayınlayan Yener'in ilginç dekolteli pantolonu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. 48 yaşında olmasına rağmen fiziğini koruyan şarkıcının kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

48 yaşındaki Hande Yener klip için kamera karşısına geçti! Kalça dekolteli pantolonu herkesi şaşkına çevirdi

"İNSANLAR YA ÇOCUK İÇİN YA DA PARA İÇİN EVLENİYOR"

Önceki akşam bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Hande Yener, evlilikle alakalı "İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için. Zengin koca avında olmadığıma göre evlenmem için sebep yok. Büyük bir aşk göremiyorum ortada kusura bakmasınlar. Evlilik konusunda hatayı bir kere yaptım 20 yıl önce. Nasıl akıllandıysam bir daha yapmıyorum" demişti.

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

Hande Yener, 10 Aralık, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! - Son Dakika
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