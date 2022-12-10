2 hafta önce boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti birlikte görüntülendi - Son Dakika
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2 hafta önce boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti birlikte görüntülendi

10.12.2022 08:05

54 günlük evliliklerini 24 Kasım'da tek celsede bitiren Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını görünce soruları yanıtsız bırakan çiftten Boluğur'un eskisi gibi jelibon paylaşarak "Kumralım" yazması barışma iddiasını güçlendirdi.

Oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, 2 Ekim'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evlendikten kısa bir süre sorunlar yaşayan çift, evleri ayırdı. Fikir anlaşmazlıkları yaşayan ikili, 24 Kasım'da 53 günlük evliliklerini Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede bitirdi. Ayrılığa dayanamayan çift, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Boşandıktan sonra sessiz sedasız bir hayat yaşayan ikili, ayrılığa 2 hafta dayandı. İkili, dün akşam bir mekanda buluşup zaman geçirdi. Restorandan birlikte çıkan ikili, kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Boluğur'un gerginliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 hafta önce boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti birlikte görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 hafta önce boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti birlikte görüntülendi - Son Dakika
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