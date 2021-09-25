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6 parçayla sonbahar şıklığı - Son Dakika

6 parçayla sonbahar şıklığı

25.09.2021 07:48
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(Neslişah Şatıroğlu/nsatiroglu@hurriyet.com.tr)Mağazalar sonbahar havasına girdi ve yeni sezon alışverişi başladı.

(Neslişah Şatıroğlu/nsatiroglu@hurriyet.com.tr)

Mağazalar sonbahar havasına girdi ve yeni sezon alışverişi başladı. Bol paçalı pantolonlardan pofuduk çantalara mevsim trendlerine uygun giysi ve aksesuarlarla sezon boyunca stil sahibi bir görünüme bürünebilirsiniz.

Bol paçalı pantolonlar: Yüksek belli, bol paçalı pantolonları gündelik yaşamınızda da giyebilirsiniz, iş hayatında ve gece dışarı çıktığınızda da... Tercihinizi stilinize göre denim, triko ya da kumaş olandan yana yapabilirsiniz. Bol paçalı pantolonları saten bir bluzla tamamlayarak şıklığınızı arttırabilir ya da spor ayakkabı ve çizgili bir tişörtle eşleştirerek çabasız ama stil sahibi bir görünüm yaratabilirsiniz. Renk seçimiyse size kalmış; zira bu modelde klasik tonlardan canlı renklere birçok seçenek var.

Zamansız trençkotlar: 2021 sonbahar sezonunda birçok farklı trençkot tasarımı görmek mümkün. Elbette tercihinizi en klasik olandan yani kemerli ve düğmeli modellerden yana yapabilirsiniz. ya da farklı kumaş geçişleriyle tasarlanmış olanlara, bol kesim modellere, hatta iddialı bir stil için 2000'ler başını anımsatan denim ya da deri versiyonlara yönelebilirsiniz.

6 parçayla sonbahar şıklığı

Platform, kalın tabanlar: Yaz aylarında popüler olan, tırtıklı ve yüksek tabanlı sandaletler, sonbaharın gelişiyle loafer ve botlara evriliyor. 70'li yılları anımsatan bu 'pek kaba' modeller bu sezon her yerde karşımıza çıkıyor. Mini elbise ve eteklerin altında ya da denim pantolonlarla çok yakışıyor. Bol paçalı kumaş pantolonlarla kullanarak  bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz.

Poplin gömlekler: Pamuklu kumaştan poplin gömlekler bu sezon her renkte, her kesimde karşımıza çıkıyor. Özellikle bol kesim olan modelleri çok seviliyor. Bol paçalı denim pantolon, beyzbol şapkası ve bir poplin gömlekle gündelik stilinizde kolayca fark yaratabilirsiniz. Özellikle pembe ve mavi tonlarda olanlara çok sık rastlanıyor, bütçenize göre birçok markada bulabilirsiniz.

6 parçayla sonbahar şıklığı

Pofuduk çantalar: Bir yorganı ya da pofuduk bir montu andıran çanta modelleri bu sezon çok gözde. Üstelik rahatlıklarıyla da dikkat çekiyorlar. Genellikle koldan askılı tasarlananların farklı boyutlarını bulmak mümkün. Özellikle bej ve beyaz renkleri öne çıksa da kış aylarında koyu renk giyinmeyi tercih edenlerdenseniz, siyah, haki ya da kahve tonlarında olanlardan edinebilirsiniz.

6 parçayla sonbahar şıklığı

Triko elbiseler: Diz altına kadar uzanan, farklı renk ve desen detaylarıyla tasarlanan triko elbiseler bu sezon birçok markanın koleksiyonunda yer alıyor. Kalın tabanlı bot ve trençkot ikilisiyle de harika bir uyum yakalıyorlar. Kış aylarında da kullanmaya devam edebileceğiniz triko elbiseler bu sezon alışveriş listenizde olsun.

HER TARZA UYGUN

Bol paçalı pantolonlarda 70'li yıllara gönderme yapan desenler çok popüler. Pull & Bear, 229.95 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Farklı kumaş geçişleri klasik trençkotları hareketlendiriyor. Nocturne, 999 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Kalın ve tırtıklı tabanlar özellikle mini eteklerle çok yakışıyor. İlvi, 899 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Yorganı andıran çanta modelleri rahatlıklarıyla çok seviliyor. Mango, 299.99 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Markanın influencer Nur Bilen Yavuzer ile tasarladığı koleksiyondan bu klasik trençkotu seçtik. LCW, 499.99 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Her renkten poplin gömlekler sezonun hit parçalarından... Defacto, 119.99 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Tabanı tırtıklı botlar bu sezon genellikle açık renklerde tasarlanmış. Elle Shoes, 372 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Bol paçalı denim pantolonlar her ortama uyum sağlıyor. H&M, 249 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı

Triko elbiselerde hırkasıyla takım olarak tasarlanan modeller öne çıkıyor. Trendyolmilla, 159.99 lira

6 parçayla sonbahar şıklığı
6 parçayla sonbahar şıklığı

Sonbahar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 6 parçayla sonbahar şıklığı - Son Dakika Magazin


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