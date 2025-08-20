60 modelden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

60 modelden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı

60 modelden Filistin\'e güçlü dayanışma mesajı
20.08.2025 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Laleli'de düzenlenen festival açılışında Tülin Şahin ve Şevval Şahin'in de aralarında bulunduğu 60 model, 50 metrelik podyumda 11 markaya ait 110 tasarımı sergiledi. Finalde ise tüm modeller boyunlarına kefiye takarak Filistin'e destek mesajı verdi. Caddeyi dolduran kalabalık bu anlamlı anı uzun süre alkışladı.

İstanbul Laleli'de düzenlenen festival açılışı, görkemli bir defileyle başladı. Laleli Caddesi üzerine kurulan 50 metrelik podyumda 60 model, 11 markaya ait 110 kombinle yürüyerek moda severlere unutulmaz bir şölen sundu. Defilede, Türkiye'nin tanınmış modellerinden Tülin Şahin ve Şevval Şahin'in yanı sıra Olimpia Ahenk de podyuma çıktı. Ünlü isimler, hem şıklıkları hem de enerjileriyle defilenin en dikkat çeken yüzleri oldular.

60 modelden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı

FİLİSTİN MESAJI

Etkinliğin finalinde ise anlamlı bir mesaj verildi. Podyuma çıkan tüm modeller, boyunlarına kefiye bağlayarak Filistin'e destek gösterisinde bulundu. Bu an, seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı ve defilenin en unutulmaz anı oldu.

"HALKIN İLGİSİ ÇOK YOĞUNDU"

İlk kez cadde üzerinde böyle büyük bir defilede yer aldığını dile getiren Şevval Şahin, "Davetlilerin yanı sıra halkın ilgisi de büyüktü. Gerçekten çok heyecan vericiydi" dedi.

60 modelden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı

Kültür Sanat, Şevval Şahin, Tülin Şahin, Festival, Filistin, Magazin, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin 60 modelden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
07:08
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:08:17. #7.13#
SON DAKİKA: 60 modelden Filistin'e güçlü dayanışma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.