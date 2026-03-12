63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

12.03.2026 11:58
63 yaşındaki Seda Sayan'ın paylaştığı son fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Estetik operasyonlarını saklamayan ve bu konuda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFI GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçiler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar ünlü sanatçının görünümünü çok beğendiğini dile getirirken, bazıları ise fotoğraftaki değişimin estetik işlem mi yoksa filtre kaynaklı mı olduğunu sorguladı.

"TANIMAKTA ZORLANDIM"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda kimi kullanıcılar "Çok genç görünüyor" ifadelerini kullanırken, bazı takipçiler ise "İlk bakışta tanımakta zorlandım" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Sayan'ın son hali:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci Murat Avci:
    bunu birde sabah yatakdan kalkınca görmeli. 13 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    kaç kocası oldu acaba 11 1 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    orasini burasi yaptirinca tabiki görünür 2 0 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Justin Timberlake‘nin “ İn Time” filmindeki gibi; Zenginler, Bölge 1. Hepsinin milyonlarca yıl zamanları var kollarında ve HEPSİ AYNI YAŞTA görünüyor. Arka mahallelerde , insanlar 1 saat için , kavga ediyor. meğerse film GERÇEK BİR HİKAYEDEN alınmış. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
