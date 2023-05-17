7 yıl dizi setlerine ara veren Bergüzar Korel geri dönüşe hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

7 yıl dizi setlerine ara veren Bergüzar Korel geri dönüşe hazırlanıyor

17.05.2023 15:39

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 7 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Kanlı Yayın adlı dizide başrol oynamaya hazırlanırken hamile olduğunu öğrendiği için proje ertelenmişti. Korel için ertelenen proje 2 yıllık aranın ardından çekim hazırlıklarına başlıyor. Başarılı oyuncu dizide Müge Anlı gibi bir televizyoncuya hayat verecek.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, 2 yıl önce sene setlere dönme kararı aldıktan kısa bir süre sonra 3. kez hamile olduğunu öğrendi. Korel'in yer alacağı proje de hamilelikten dolayı ertelendi. Korel, 7 yıllık aranın ardından bu sefer dizi setlerine dönüyor.

MÜGE ANLI GİBİ TELEVİZYONCU OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bergüzar Korel daha önce ertelenen Kanlı Yayın adlı dizi ile kamera karşısına geçiyor. Bu kez #OGMPictures'ın çekmeye hazırlandığı dizi Amazon Prime Video'nun ilk yerli dizi içeriği olma özelliğini taşıyor. Proje Tasarımını Selim Erkul'un yaptığı dizinin senaryosunu Hilal Yıldız ve Nazlı Sunlı Kaçan yazıyor. Dizide Korel, "Neslihan Turhan" adlı Müge Anlı gibi ekranda cinayet olaylarına aydınlığa kavuşturan ünlü bir televizyoncuya hayat verecek.

Bergüzar Korel, 7 yıllık aranın ardında dizi setlerine dönüyor
Bergüzar Korel, 7 yıllık aranın ardında dizi setlerine dönüyor
Bergüzar Korel, 7 yıllık aranın ardında dizi setlerine dönüyor
Bergüzar Korel, 7 yıllık aranın ardında dizi setlerine dönüyor
YORUMLAR
500

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Müge Anlı, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7 yıl dizi setlerine ara veren Bergüzar Korel geri dönüşe hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam durmazsak sandığa çökecekler
16:44 İlişkilerinde yine kriz mi çıktı? Icardi'nin uyguladığı yasak Wanda Nara'yı her gün ağlatıyor
16:29 Baba ile evladı, birer saat arayla aynı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti
16:26 Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi
16:26 24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi
16:15 24 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi
16:12 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe hakkında konuştu: Bazıları kıskançlık seviyesinde ilgili
16:07 Norveçli golcü Haaland'ın yemeğini görenler tuhaf tepki gösterdi: Midemiz bulandı
16:02 Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı
16:00 Ahbaplar hakkında çıkan haberler hakkında konuşan Haluk Levent: İftira atıyorlar, bölgedeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 17:08:12. #1.12#
SON DAKİKA: 7 yıl dizi setlerine ara veren Bergüzar Korel geri dönüşe hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement