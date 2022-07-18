8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi - Son Dakika
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8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi

18.07.2022 10:40

İkinci bebeğini kucağına almasına kısa süre kalan oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla Bodrum'daki halk plajında görüntülendi. 8 aylık hamile olan Bakan'ın düzgün fiziği dikkat çekti.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan oyuncu, 2019 yılında ilk bebeği Leyla'yı kucağına aldı. Şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu, Bodrum'a tatile gitti.

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Habertürk'te yer alan habere göre, kız bebek bekleyen güzel oyuncu, eşi ve kızıyla önceki gün Bodrum'daki bir halk plajında görüntülendi. Karnı burnunda hamile olan oyuncu, önce kızı Leyla ile kumsalda kum oynadı sonra da denize girerek oyuna devam etti. Hamile olduğu için temkinli davranan oyuncu, denize girdi ancak yüzmeyi tercih etmedi. 8 aylık hamile olan Bakan'ın siyah ve kırmızı renkteki bikinisi ve düzgün fiziği dikkat çekti.

8 aylık hamile Seda Bakan, bikinili görüntülendi
8 aylık hamile Seda Bakan, bikinili görüntülendi
8 aylık hamile Seda Bakan, bikinili görüntülendi
8 aylık hamile Seda Bakan, bikinili görüntülendi
8 aylık hamile Seda Bakan, bikinili görüntülendi
YORUMLAR
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Seda Bakan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi - Son Dakika


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