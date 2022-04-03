81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı - Son Dakika
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81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı

03.04.2022 13:29
81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan 81 yaşındaki Türk Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, görünüşüyle kendisine hayran bıraktı.

Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan 81 yaşındaki Türk Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, sosyal medyanın gündeminde.

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Programda dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren usta sanatçı sesiyle ve görüntüsüyle programdakileri gölgede bıraktı. 81 yaşındaki usta sanatçıyı ekranda gören çoğu kişi "Benjamin Button'un Türkiye distribütörü, yaşına rağmen sesinde hiç detone yok" gibi yorumlar yaptı.

Yıllar teğet geçiyor! Yaşayan efsane Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı. 9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.

Yıllar teğet geçiyor! Yaşayan efsane Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı

Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 Sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır. Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

Yıllar teğet geçiyor! Yaşayan efsane Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk'ün müzesinde bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz. Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

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Son Dakika Magazin 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı - Son Dakika


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