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Ünlü oyuncular Susan Sarandon ve Melissa Barrera, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle projelerinden çıkarıldı - Son Dakika

Ünlü oyuncular Susan Sarandon ve Melissa Barrera, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle projelerinden çıkarıldı

ABD'li oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle yetenek ajansı tarafından uzaklaştırıldı. Meksikalı oyuncu Melissa Barrera ise Filistin'e destek veren paylaşımları sebebiyle yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldı.

Ünlü oyuncular Susan Sarandon ve Melissa Barrera, Filistin\'e destek açıklamaları nedeniyle projelerinden çıkarıldı
22.11.2023 - 13:17,
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ABD'de Filistin'e açık destek veren ABD'li oyuncu Susan Sarandon yetenek ajansından uzaklaştırılırken Meksikalı oyuncu Melissa Barrera da yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldı.

FİLİSTİN DESTEK EYLEMLERİNE KATILMIŞTI

Time dergisinin haberine göre, çalıştığı yetenek ajansı United Talent Agency (UTA), Filistin'e destek açıklaması yapan Sarandon ile yollarını ayırdı. Haberde UTA sözcüsünün iddiaları doğruladığı aktarılırken kararın, Sarandon'ın son zamanlarda katıldığı Filistin destekçisi eylemlerin ardından gelmesi dikkati çekti. Sarandon'ın katıldığı eylemlerde, "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve (bu kişiler) bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğunu hissediyorlar" ifadesini kullandığı belirtildi. Sarandon daha önce de sosyal medya hesabından, " Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'li oyuncu Susan Sarandon ve Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle projelerinden çıkarıldı
Susan Sarandon

BARRERA ÇIĞLIK 7 FİLMİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Time'ın haberinde ayrıca, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın yer alacağı filmin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Barrera'nın, "Çığlık 7" filminin kadrosundan Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle çıkarıldığı öne sürüldü.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.

ABD'li oyuncu Susan Sarandon ve Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle projelerinden çıkarıldı
Melissa Barrera
Kaynak: AA

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncular Susan Sarandon ve Melissa Barrera, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle projelerinden çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncular Susan Sarandon ve Melissa Barrera, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle projelerinden çıkarıldı - Son Dakika
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