Acun Ilıcalı "Dünyanın En Etkili 500 İş İnsanı" arasında yerini aldı

Variety 500'ün 2021 listesi açıklandı. Birbirinden başarılı program ve girişimlerle adından söz ettiren TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü İngiliz Variety Dergisi tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede bu sene de yer almayı başardı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Acun Ilıcalı, listeye 4 yıl üst üste giren tek Türk iş insanı olarak da kendi rekorunu kırdı. Listede, Amazon'un sahibi Jeff Bezos , Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.