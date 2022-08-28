Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı

28.08.2022 15:56

Son yıllarda televizyonculukta büyük çıkış yakalayan ve yarışma-şov programlarıyla reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı'ın 3. eşi Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Alsaloussi ile tatile çıkan Şeyma Subaşı son paylaşımıyla dikkat çekti. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası tatile çıkan ve uzun zamandır tatil keyfi yapan çift tatillerini sürdürmeye niyetli. Acun Ilıcalı'nın eski karısı Subaşı Instagram'da 3 milyon takipçisiyle yeni imajını paylaştı.

"MEEDO'M İLE BİRLİKTE GİDİYORUZ"

Burning Man Festivali'ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı; paylaşımına şu notu yazdı: "En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak."

ESKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yeni saçlarını gösterdiği videoyla birlikte geçmiş yıllarda da katıldığı festivalden eski fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'na, kısa sürede 40 bine yakın beğeni ve 200'den fazla yorum geldi.

YORUMLAR
500
Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı
Kaynak: Snob Magazin

Mohammed Al Saloussi, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:38 Kızının haftaya düğünü vardı! Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası vefat etti
16:24 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Attila Szalai çok kazandıracak
15:56 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı
15:49 Sarhoş olup olmadığını belirleyen teste uymayan kadın ABD polisini tiye aldı
15:22 Taliban'ın ilk kez düzenlediği film festivalinde seyircilerin arasında yalnızca bir kadının bulunması dikkat çekti
14:52 Deniz Akkaya ile Gülşen'in avukatı Emre Emek, sosyal medyada birbirine girdi
14:32 Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL
14:31 Terör örgütü PKK'nın talimatıyla ormanları cayır cayır yakacaktı! Emniyetin çalışmasıyla Antalya'da yakalandı
14:30 CHP Şırnak İl Başkanı, kendisinden 35 yaş küçük olan dini nikahlı eşini mihr tartışması nedeniyle feci şekilde darp ettiği iddiasıyla gözaltında
14:17 Rusya dediğini yaptı! ABD yapımı HIMARS'ları ve Ukrayna'daki dev mühimmat deposunu imha ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 16:50:34. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Son paylaşımları çok fazla etkileşim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement