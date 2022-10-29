Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği 11 bin lira değerindeki elbise dikkat çekti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği 11 bin lira değerindeki elbise dikkat çekti

29.10.2022 11:38

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Melisa'nın 9'uncu yaş doğum günü için parti düzenledi. Melisa'nın dünyaca ünlü bir markanın 11 bin TL'lik toz pembe renkteki elbisesini giymesi dikkat çekti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, başarılı işlerinin yanı sıra sık sık özel hayatıyla da gündeme geliyor. Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4'üncü kızına sahip olan Acun Ilıcalı, 9 yaşına giren Melisa'nın doğum günü için parti organize etti. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Melisa'nın giydiği elbise de merak konusu oldu.

ELBİSESİ 11 BİN TL

Kızıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Acun Ilıcalı, "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" ifadeleri kullanıldı. Ilıcalı, kızı için yakın çevresini davet ettiği bir doğum organizasyonu düzenledi. 9 yaşına giren Melisa ise partide dünyaca ünlü bir markanın 11 bin 150 TL değerindeki pembe renkli elbisesini tercih etti.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı dikkat çekti
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa 9 yaşına girdi, doğum gününde giydiği 11 bin lira değerindeki elbise dikkat çekti - Son Dakika


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