Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun 'Shakira' paylaşımı tepki çekti

2018 yılından beri aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti geçtiğimiz ay ilişkilerini noktaladı. Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le, Yazıcıoğlu'nun da eski partneri Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşayarak birbirlerine ihanet ettiği iddia edildi. Haklarında çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan ikiliden Yazıcıoğlu paylaşımı gündem oldu.

SHAKIRA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Mert Yazıcıoğlu, 11 yıldır birlikte olduğu Pique tarafından ihanete uğrayarak boşanan Shakira ile devlet hastanesinin önünde oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Yazıcıoğlu'nun paylaşımında ihanet vurgusu yaptığı iddia edilince tepkiler de beraberinde geldi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Eleştirilerin ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Yazıcıoğlu, yanlış anlaşıldığını belirterek "Bunun bir kara mizah olduğunu anlamayacak kadar da sevgisiz ve nefret dolu olmayın. Gülün, geçin" dedi.