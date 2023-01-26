Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun "Shakira" paylaşımı tepki çekti - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun "Shakira" paylaşımı tepki çekti

26.01.2023 11:58
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun "Shakira" paylaşımı tepki çekti

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Mert Yazıcıoğlu'nun aldatıldığını itiraf ederek şarkı yapan Shakira ile fotoğrafını birleştirerek sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekti. İhanet iması yapan Yazıcıoğlu, gelen tepkileri ardından yeni bir paylaşım yaparak "Kara mizah. Gülün geçin" dedi.

2018 yılından beri aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti geçtiğimiz ay ilişkilerini noktaladı. Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le, Yazıcıoğlu'nun da eski partneri Hafsanur Sancaktutan ile birliktelik yaşayarak birbirlerine ihanet ettiği iddia edildi. Haklarında çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan ikiliden Yazıcıoğlu paylaşımı gündem oldu.

SHAKIRA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Mert Yazıcıoğlu, 11 yıldır birlikte olduğu Pique tarafından ihanete uğrayarak boşanan Shakira ile devlet hastanesinin önünde oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Yazıcıoğlu'nun paylaşımında ihanet vurgusu yaptığı iddia edilince tepkiler de beraberinde geldi.

Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun 'Shakira' paylaşımı tepki çekti

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Eleştirilerin ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Yazıcıoğlu, yanlış anlaşıldığını belirterek "Bunun bir kara mizah olduğunu anlamayacak kadar da sevgisiz ve nefret dolu olmayın. Gülün, geçin" dedi.

Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun 'Shakira' paylaşımı tepki çekti
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun 'Shakira' paylaşımı tepki çekti
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Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Shakira, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun 'Shakira' paylaşımı tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun "Shakira" paylaşımı tepki çekti - Son Dakika
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