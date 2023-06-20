Aile dizisinin başrolü Yüsra Geyik, bikinili pozlarıyla ağızları açık bıraktı

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran Yüsra Geyik, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor. Sarıkaya'nın oynadığı Devin karakterinin kardeşi Yağmur'u oynayan Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

FİZİĞİ HAYRAN BIRAKTI

Dizisi sezon finali yapan genç oyuncu, meslektaşı Hande Doğandemir'le tatile çıktı. Güneş ve denizin tadını çıkaran Geyik, kumsalda Doğandemir'e siyah bikinisiyle pozlar verdi. Fotoğraflarını 405 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Hande Doğandemir büyüktür herkes" notunu düştü. 32 yaşındaki Yüsra Geyik, doğal güzelliği ve kusursuz fiziğiyle de adından söz ettirdi. Doğandemir de paylaşıma "Ama modelimin güzelliği" yorumunu yaptı.

İşte Yüsra Geyik'in tatil pozları...