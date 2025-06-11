Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Akasya Durağı\'nın Dilek\'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti
11.06.2025 10:14
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Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez, ekranlardan uzak geçirdiği yılların ardından değişimiyle dikkat çekti. Tatil pozlarıyla beğeni toplayan oyuncunun son hali, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Bir dönemin fenomen dizilerinden Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez, yıllar sonra yeniden gündemde. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle izleyicilerin hafızasında yer eden Sönmez, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırttı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

2008–2012 yılları arasında yayınlanan dizide Obayana'nın büyük aşkı olarak izleyiciyle buluşan Dilek karakteri, dönemin en sevilen kadın karakterlerinden biri olmuştu. Ancak Pelin Sönmez, 2018 yılında evlendikten sonra hem oyunculuk hem de müzik kariyerine ara vererek ekranlardan uzaklaşmıştı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan 37 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında evliliğini sonlandırmasının ardından yeniden gündeme gelmeye başladı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Sosyal medya platformu Instagram'da aktif olarak paylaşımlar yapan Sönmez, son olarak tatilden paylaştığı bir fotoğrafla büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken kare, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yurt dışında yaşadığını ve sık sık Türkiye'ye gidip geldiğini belirtti. Ekranlardan uzak olmasına rağmen sanatla bağını koparmadığını söyleyen Sönmez, "Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, dizilerdeki tempolar oldukça yoğun. Ama her yıl bir sinema filmi yapmak istiyorum," diyerek sevenlerine umut verdi.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Pelin Sönmez'in değişimi ve samimi açıklamaları, hem nostalji rüzgarı estirdi hem de sevenlerini heyecanlandırdı.

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Son Dakika Magazin Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti - Son Dakika

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