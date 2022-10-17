Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor

Kanser tedavisi gördüğü esnasında vücudunda mantar üreyen Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Kalkavan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

HAYAT ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümüyle yıkılan hayranları ve ünlü isimler cenaze törenine akın etti. 12 yıllık hayat arkadaşını tedavi süresinde yalnız bırakmayan Buğra Bahadırlı ise güçlükle ayakta durabildi. Duygusal anlar yaşayan Bahadırlı, gözyaşlarına hakim olamadı.

BAHADIRLI: MANTAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, sanatçının ölümünün ardından yaptığı açıklamada "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne Yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı" dedi.

"'EVİ BOŞALTIN' DEDİKLERİNDE HAYATLA BAĞI AZALDI"

Kalkavan'ın yıllardır yaşadığı Caddebostan'daki evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve sanatçının bundan dolayı çok üzüldüğünü anlatan Bahadırlı, "Kentsel dönüşüme çok üzülüyordu, çok canı sıkılıyordu. Vücut çok yorulmuştu. Oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdiği için '90 gün içinde boşaltın' dediler. Billur'un morali çok bozuldu. Üzüntüden 2 günde 1,5 kilo verdi. Bu süreçte hastanede kalmak istedi. 'Yeni evimize geçeriz' demişti ama kısmet olmadı. Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı, morali çok bozuldu" şeklinde konuştu.

KANSER HASTALARINA SESLENMİŞTİ

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" demişti.