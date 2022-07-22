Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim - Son Dakika
Üye Girişi

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim

22.07.2022 17:08

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, iç çamaşırlı bir pozuyla tepkilerin odağı olmuştu. Twitter hesabından kendisini eleştirenlere karşılık veren Tilki, "Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" sözlerini sarf etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, son olarak yatak odasında çektiği iç çamaşırlı bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İç çamaşırıyla poz verdiği için eleştirilen Tilki, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak cevap verdi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından iç çamaşırlı bir fotoğrafını yayınlayan Tilki, "Ben öldüm" notunu yazdı. Tilki'nin paylaşımını müstehcen bulan birçok kullanıcısı ise "Cesurluk çıplak olmak değil" diyerek Tilki'yi eleştirdi.

İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki 'Sahte muhafazakarlar' diyerek ateş püskürdü

"MUHAFAZAKAR OLANLARA SAYGIM SONSUZ"

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tilki, fotoğrafını müstehcen bulan kişilere tepki gösterdi. Şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Giyinişin hiçbir türlüsü cesaret gerektiren bir şey değildir aslında. Bu durumun cesaret olması gerçeğini toplum yarattı. Hem de yaralayıcı ve suçlu bir şekilde. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur."

"SAHTE MUHAFAZAKARLARLA İÇ ÇAMAŞIRI PARTİSİ VERMEK İSTERİM"

"Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim. Son fotoğrafımı 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard'a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdı."

İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki 'Sahte muhafazakarlar' diyerek ateş püskürdü
İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki 'Sahte muhafazakarlar' diyerek ateş püskürdü
İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki 'Sahte muhafazakarlar' diyerek ateş püskürdü
İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki 'Sahte muhafazakarlar' diyerek ateş püskürdü
Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
YORUMLAR
500
Aleyna Tilki 'Ben öldüm' notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı Aleyna Tilki 'Ben öldüm' notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi

Aleyna Tilki, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu 'müstehcen' bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
16:36 Kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla dava açan Mahsun Kırmızıgül, davayı takip etmemesi sonucu icralık oldu
16:27 Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği
16:23 Galatasaray'a 'ada' müjdesi! Milli Emlak'a ait bölümlerin tapuları alındı
16:10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 17:16:53. #1.13#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement