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Aleyna Tilki'nin hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti

06.01.2022 16:13

Geçtiğimiz günlerde konserdeyken saplantılı hayranı evine girmeye çalışan Aleyna Tilki, bu sefer de Nişantaşı'nda zor anlar yaşadı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Aleyna Tilki'yi gören bir erkek hayranı önce yanına gelip bir şeyler söyledi sonra da dakikalarca takip etti.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki'nin başı saplantılı hayranıyla derde girdi. Sosyal medya hesabından sitem eden Tilki, kendisi konserdeyken evine girmeye çalışan hayranına sitem ederek şikayetçi olmuştu. Önceki gün kız kardeşiyle Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, yaşadığı olaylar hakkında konuştu.

"HAYRAN DEMEK DOĞRU DEĞİL, SERBEST BIRAKILMASI ÜZDÜ"

Aleyna Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'da bulunan evinin site bahçesinden atlayarak içeri girdi. O sırada kızı Aleyna Tilki ile konserde olan Havva Öztel, evine geldi. Güvenlik görevlilerinin yaşanan olayı kendisine anlatması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Muhammed E. A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saplantılı hayranıyla ilgili konuşan Tilki, "Hayran demek doğru olmaz aslında ona ailemi çok korkuttu. Birde serbest bırakılması üzdü bizi" dedi.

Aleyna Tilki'nin zor anları! Hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti

ERKEK HAYRANI RAHATSIZ ETTİ

Röportaj sonrası kardeşiyle birlikte yürüyüşüne devam eden Aleyna Tilki, yanına yaklaşan bir erkeğin sohbet ısrarı sonrası gerildi. Tilki'nin hayranlarına olan sevgisinden bahsetmesi üzerine araya giren erkek hayranı "Benim de en güzel sevgilim annem dimi Aleyna" dedi.

Aleyna Tilki'nin zor anları! Hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti

Bununla da yetinmeyen hayran, Tilki ve kardeşinin peşinden giderek onları takip etti. Kısa süre sonra yeniden basın mensuplarıyla karşılaşan şarkıcı, muhabirlerin "Az önce de bir taciz olayı yaşadınız?" sorusu üzerine "Garip bir kitle beni seviyor" demekle yetindi.

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Aleyna Tilki, Nişantaşı, Üsküdar, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti - Son Dakika Magazin


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