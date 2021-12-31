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Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim

31.12.2021 16:01

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A., ifadesinde, hayranı olduğu ve bizzat görmek istediği için evine gittiğini söyledi.

Konser veren Aleyna Tilki, sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken saplantılı hayranı da evine girmeye çalıştı. Büyük bir korku yaşayab şarkıcı saplantılı hayranından şikayetçi oldu. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nda ifade verdi.

EVİN ADRESİNİ İNTERNETTEN BULMUŞ

Erkam A., Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlattı.

"ALEYNA TİLKİ'Yİ KARAKOLDA GÖRDÜM"

Tilki'nin komşusunun güvenliği arayarak kendisi için 'tekin birisi değil' ifadesini kullandığını da duyduğunu söyleyen Muhammed Erkam A., kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini o ara uyuyakaldığını anlattı. Daha sonra güvenlikle birlikte polisin geldiğini söyleyen Muhammed Erkan A., karakolda Aleyna Tilki'yi gördüğünü belirtti.

TİLKİ'YE 500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

"ANNEM ARAYIP KORKTUĞUNU SÖYLEDİ"

Aleyna Tilki ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, konseri için annesi birlikte evden ayrıldığını, annesinin konser bitmeden eve geçtiğini, kendisini arayarak her yerde polis var korkuyorum dediğini anlattı. Hızlıca eve gittiğinde şüphelinin yakalandığını gördüğünü söyleyen Aleyna Tilki, kendisinden şikayetçi ve davacı olduğunu belirtti.

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim

YAŞADIĞI KORKUYU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saplantılı hayranının evine girmeye çalıştığını söyleyen Tilki, "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur. Kapıma bizzat pusu kurmuştur. En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı" dedi.

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı
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Aleyna Tilki, İstanbul, Konser, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranının ifadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek sitesine girdim - Son Dakika
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