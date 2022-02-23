Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı

23.02.2022 07:47
Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı

Ünlü oyuncu Ali Sunal ve avukat eşi Nazlı Sunal tekrar koronavirüse yakalandı. İkinci kez koronavirüse yakalanan çiftin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sene ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Sunal ile koronavirüs testi pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, Güldür Güldür Show ekibinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Bir kez daha koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.

KORONAYA İLK YAKALANDIĞINDA HASTANELİK OLMUŞTU

Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi" demişti.

Oyuncu Ali Sunal ve eşi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Oyuncu Ali Sunal ve eşi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Oyuncu Ali Sunal ve eşi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Oyuncu Ali Sunal ve eşi ikinci kez koronavirüse yakalandı
Oyuncu Ali Sunal ve eşi ikinci kez koronavirüse yakalandı
YORUMLAR
500
Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam! Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!

Güldür Güldür Show, Instagram, Ali Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı - Son Dakika


Son Dakika
07:47 Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı
07:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:38 Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren hayatını kaybetti
01:06 Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı yüksek maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğünü kaybetti
01:05 Fransız ekibini Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini rahat atlattı
00:49 Hull City'de taraftarlar kötü gidişata tepki gösterdi!
00:41 Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu
00:13 Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!
23:57 Bir süredir sessizliğe gömülmüştü! Sedat Peker eşinin paylaşımlarında ortaya çıktı
23:52 Çantadan para aldığı iddia edilen gazeteci Metin Özkan'dan açıklama geldi: Saçma sapan montaj, iftira bir haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 07:53:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement