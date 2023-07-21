Alişan'ın annesinden yürek sızlatan paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüse yakalanmış ve 1 ay kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Tektaş'ın annesinden yürek sızlatan bir paylaşım geldi.

"HASRETİMDEN İÇİN YANIYOR"

Oğlunu vefatının 2. yılında Instagram hesabından paylaşım yapan acılı anne, "Ey rüzgar, git oğluma de ki sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de olur mu" ifadelerini kullandı.

ALİŞAN, KARDEŞİNİN MEZARINA ÇAĞIRDI

Alişan ise dün yaptığı paylaşımda "Yarın benim canımın yarısını kaybettiğimiz günün seneyi devriyesi... Kabri başında dua okuyacağız. Onu unutmayan dostlarını bekliyorum Selçuk'un kabrine. Cuma namazı sonrası olacak duamız. Gelemeyen ya da bu hikayemi gören herkesten kardeşim için bir Fatiha istiyorum. Allah rızası için onun ruhuna" dedi.