Alişan'ın annesinden yürek sızlatan paylaşım - Son Dakika
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Alişan'ın annesinden yürek sızlatan paylaşım

21.07.2023 09:04

2 sene önce bir oğlu Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek yaktı. Oğlunun ölüm yıldönümünden bir gün önce paylaşım yapan anne, "Ey rüzgar, git oğluma de ki sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüse yakalanmış ve 1 ay kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Tektaş'ın annesinden yürek sızlatan bir paylaşım geldi.

"HASRETİMDEN İÇİN YANIYOR"

Oğlunu vefatının 2. yılında Instagram hesabından paylaşım yapan acılı anne, "Ey rüzgar, git oğluma de ki sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de olur mu" ifadelerini kullandı.

Oğlunun ölümüyle yıkılan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek sızlatan paylaşım

ALİŞAN, KARDEŞİNİN MEZARINA ÇAĞIRDI

Alişan ise dün yaptığı paylaşımda "Yarın benim canımın yarısını kaybettiğimiz günün seneyi devriyesi... Kabri başında dua okuyacağız. Onu unutmayan dostlarını bekliyorum Selçuk'un kabrine. Cuma namazı sonrası olacak duamız. Gelemeyen ya da bu hikayemi gören herkesten kardeşim için bir Fatiha istiyorum. Allah rızası için onun ruhuna" dedi.

Oğlunun ölümüyle yıkılan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek sızlatan paylaşım
Oğlunun ölümüyle yıkılan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek sızlatan paylaşım
Oğlunun ölümüyle yıkılan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek sızlatan paylaşım
Oğlunun ölümüyle yıkılan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek sızlatan paylaşım
Oğlunun ölümüyle yıkılan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek sızlatan paylaşım
Oğlunun ölümüyle yıkılan Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan yürek sızlatan paylaşım
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Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan'ın annesinden yürek sızlatan paylaşım - Son Dakika


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