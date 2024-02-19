Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı - Son Dakika
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Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı

Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı ve radyo sunucusu Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak şekilde kamera karşına geçerek kutladı. Holden, yaşlandıkça genç hissettiğini ve örtünmeyi de reddettiğini belirtti.

19.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:13
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Ünlü İngiliz televizyon yıldızı ve radyo sunucusu Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı. Kayalıkların üzerinde çıplak şekilde poz veren ve göğüslerini elleri ile kapatan Holden'ın fotoğrafını arkadaşı ünlü fotoğrafçı Christian Vermaak çekti.

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İlk fotoğrafta saçlarını rüzgara bırakarak poz veren Holden, ikinci fotoğrafta ise sadece kameraya gülümsedi. Amanda, geçmişte yaşlandıkça sadece daha genç hissettiğini ve örtünmeyi reddettiğini defalarca belirterek "Yaşlanmayı nazikçe kabul etmenin bir anlamını görmüyorum" demişti.

Amanda 2021 yılında yaptığı açıklamada da "Hala insanların yaşlı göğüslerimden bahsetmesini seviyorum ve neredeyse 50 yaşındayım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü isim, sürekli formda kalmak için haftada üç kez koştuğunu ve her gün bir dakika plank yaptığını ve bikini giydiğinde harika görünmek için egzersiz yaptığını da söylemişti.

Amanda Holden, 53. Yaş Gününü Çıplak Fotoğraf Paylaşarak Kutladı
Amanda Holden, 53. Yaş Gününü Çıplak Fotoğraf Paylaşarak Kutladı
Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı
Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı
Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı
Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı
Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı
Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı
Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı

Amanda Holden, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Aytekin: Bide bizim 53 yasındaki teyzelere bak merdiven cıkamıyorlar 10 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Emre bunlar gibi imkan olsa onlar da böyle olur 8 0

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SON DAKİKA: Amanda Holden, 53. yaş gününü çıplak fotoğraf paylaşarak kutladı - Son Dakika
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