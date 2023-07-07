Angelina Jolie, Sağlık Sektöründeki Irksal Eşitsizliği Eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurmasıyla gündeme gelen Angelina Jolie, American Journal of Nursing'de sağlık sektöründeki ırksal eşitsizliğe dair konuştu. Jolie, çocuklarına ırkçılık yapıldığını ve yanlış teşhisler konulduğunu söyledi.

"BEYAZ TENLİ ÇOCUKLARIMA ÖNCELİK VERİLİYOR"

48 yaşındaki oyuncu, sağlık merkezlerinde beyaz tene sahip insanlarla daha çok ilgilenildiğine dikkat çekti. Jolie, "Farklı ırklardan çocukların annesi olarak, çocuklarıma bazen sağlıklarını tehlikeye atacak şekillerde yanlış teşhisler konduğunu gördüm" dedi. Oyuncu, yüksek kalitede sağlık hizmetine erişimi olan çocuklarının, beyaz tene öncelik verilmesi sebebiyle bazı teşhislerin gözden kaçtığını belirtti.

5 ÇOCUĞU VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.