Angelina Jolie, Sağlık Sektöründeki Irksal Eşitsizliği Eleştirdi - Son Dakika
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Angelina Jolie, Sağlık Sektöründeki Irksal Eşitsizliği Eleştirdi

Angelina Jolie, Sağlık Sektöründeki Irksal Eşitsizliği Eleştirdi

07.07.2023 16:47

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, sağlık sektöründe ırksal eşitsizlik olduğunu belirterek çocuklarına yapılan yanlış teşhisleri ve beyaz tene öncelik verilmesini eleştirdi. Jolie'nin 5 çocuğu bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurmasıyla gündeme gelen Angelina Jolie, American Journal of Nursing'de sağlık sektöründeki ırksal eşitsizliğe dair konuştu. Jolie, çocuklarına ırkçılık yapıldığını ve yanlış teşhisler konulduğunu söyledi.

"BEYAZ TENLİ ÇOCUKLARIMA ÖNCELİK VERİLİYOR"

48 yaşındaki oyuncu, sağlık merkezlerinde beyaz tene sahip insanlarla daha çok ilgilenildiğine dikkat çekti. Jolie, "Farklı ırklardan çocukların annesi olarak, çocuklarıma bazen sağlıklarını tehlikeye atacak şekillerde yanlış teşhisler konduğunu gördüm" dedi. Oyuncu, yüksek kalitede sağlık hizmetine erişimi olan çocuklarının, beyaz tene öncelik verilmesi sebebiyle bazı teşhislerin gözden kaçtığını belirtti.

5 ÇOCUĞU VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

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