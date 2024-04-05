Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece\'den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu

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Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile görkemli bir düğünle evlendi. Düğünden kısa bir süre son hamilelik müjdesi veren Eda Ece, dün anne oldu.

"CANIM ANNEM HAKKIN ÖDENMEZMİŞ"

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti kızlarına Mina İpek adını verdi. Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sabırsız canım kızım aniden doğdu çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi mutlu etti. Arayan, soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Daha önce kızına isim bulamazsa annesini adını vereceğini söyleyen Ece, daha sonra annesinin bir videosunu yayınlayarak "Annem adının koyulmadığını fark edince. Şaka tabi ki. Canım annem hakkın ödenmezmiş valla nasıl anladım bilemezsin" ifadelerini kullandı.