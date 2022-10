"Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının bu haftaki konuklarından biri de sevilen şarkıcı Yonca Evcimik oldu. Özel hayatından bahseden Evcimik, Harun Özakıncı ile 4 yıl süren evliliğiyle ilgili konuştu.

"ANNEM İSTİYOR DİYE EVLENDİM, HAYATTAKİ GÖREVİM ANNE OLMAK DEĞİL"

Annesinin isteği üzerine evlendiğini ve bu zamana kadar çocuk sahibi olma hayalinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Her anne gibi benim annem de evlenmemi istedi. Ben annem istiyor diye evlendim, yoksa evlenmezdim. Babam rahmetli olduktan sonra 'annem acaba evlensen mi?' dedi. Ben boşandıktan sonra da 'asla evlenme, hayatını yaşa' demeye başladı. Annem torun sahibi olmak istedi ama biz ona bolca dört ayaklı torun verdik. Hiç çocuk isteğim olmadı. Sorumluluk sahibi bir insanım ama bu hayattaki görevim anne olmak değil demek ki. Bunu kendimde eksiklik olarak da görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"AŞIK OLMAMA RAĞMEN BOŞANDIK"

Kalaycıoğlu'nun "Annenin görmesini istediğin için evlendin. Aşık olmamış mıydın?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Yonca Evcimik "Aşık olarak evlendim. Boşanırken de aşıktım ama hayatta ideallerimiz birbirimizi tutmadı. Birbirimizi üzmeye ve kırmaya başlayınca boşandık. İşim gereği evlilikte baskın karakterdim. O dönemde her şeyin altında kalkarız diye düşündük ama olmadı. Biz 4 sene evli kaldık, şimdikiler 1 ay sonra boşanıyor. Toplamda 10 sene birlikteydik. Evliliğim sürmedi diye kendimi hiçbir zaman hırpalamadım. Her an yeniden evlenebilirim. İnsanlık hali bu her an her şey olabilir. Ağır ve duvar gibi duran bir insanla ben yapamam. Eğlenebileceğim biriyle olmak isterim. Benim öyle kriterim yok, gönlüm nereye kayarsa. Ayran gönüllü biri değilimdir, ilişkilerim hep yıllarca sürdü" dedi.