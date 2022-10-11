Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir

Oyuncu Metin Akpınar katıldığı Altın Portakal Film Festivali'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Akpınar konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"6'LI MASA KURTARICI OLACAK"

Akpınar muhalefet liderlerinin bir araya geldiği 6'lı masa hakkında fikirlerini belirtip, "Yeniden parlamenter sisteme geçme kararında birleştiler. Ayrı düşünen partiler, ayrı programları olan, manifestoları olan insanlar bir araya geldiler bu iş için, artık sandık emniyeti seçimin emniyeti bakımından, sandık güvenliğini korumak anlamında anlaştılar tamam. Yok şimdi kim bakan olacak, kim Kültür Bakanı olacak, kim Başkan olacak, Başkan olur mu, olmaz mı, biz noteriz, noter değiliz, masadan kim kalkar, kalkarsa biz ne yaparız, dağılır mıyız, birliğe devam mı ederiz falan gibi şeyler basının çok üstünüze geldiği olaylardır. Bu taleplerde bulunmayın. 6'lı masadan ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak" dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE CAHİL BİR ÜLKEDİR"

Siyasi mesajlar vermeyi sürdüren Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana. Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde elli oy var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve allegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sosyal medyada ise kullanıcıların tepkisini çekti. Twitter'da onlarca hesaptan, Akpınar'ın sözlerine yönelik paylaşımlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları: