Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir - Son Dakika
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Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir

11.10.2022 14:57

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan oyuncu Metin Akpınar'ın "Siz laiksinizdir, sekülersinizdir, pozitif bilimcisinizdir, Kemalistsinizdir ne mutlu bana... Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 oy var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir" sözleri tepki çekti.

Oyuncu Metin Akpınar katıldığı Altın Portakal Film Festivali'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Akpınar konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"6'LI MASA KURTARICI OLACAK"

Akpınar muhalefet liderlerinin bir araya geldiği 6'lı masa hakkında fikirlerini belirtip, "Yeniden parlamenter sisteme geçme kararında birleştiler. Ayrı düşünen partiler, ayrı programları olan, manifestoları olan insanlar bir araya geldiler bu iş için, artık sandık emniyeti seçimin emniyeti bakımından, sandık güvenliğini korumak anlamında anlaştılar tamam. Yok şimdi kim bakan olacak, kim Kültür Bakanı olacak, kim Başkan olacak, Başkan olur mu, olmaz mı, biz noteriz, noter değiliz, masadan kim kalkar, kalkarsa biz ne yaparız, dağılır mıyız, birliğe devam mı ederiz falan gibi şeyler basının çok üstünüze geldiği olaylardır. Bu taleplerde bulunmayın. 6'lı masadan ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak" dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE CAHİL BİR ÜLKEDİR"

Siyasi mesajlar vermeyi sürdüren Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana. Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde elli oy var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve allegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu sözler sosyal medyada ise kullanıcıların tepkisini çekti. Twitter'da onlarca hesaptan, Akpınar'ın sözlerine yönelik paylaşımlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Metin Akpınar: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Metin Akpınar: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Metin Akpınar: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Metin Akpınar: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
YORUMLAR (1)
  • Ercan ÇİFTÇİ: Senarist ve yönetmenlerin meşhur edip cebini doldurduğu kendini SANATÇI zanneden sonradan görme HALKA RAĞMEN HALK İÇİN ZİHNİYETİ BU ZİHNİYET CEBİ PARA GÖRMEDEN ÖNCE HALKÇI HALKIN İÇİNDE SOSYALİST GEÇİNİR CEBİ PARA GÖRÜNCE SOSYAL VAHŞİ KAPİTALİST OLUR ŞİMDİDE İÇİNDEN ÇIKTIĞI HALKI CAHİL DİYE NİTELEMİŞ DAHA ÖNCE KENDİSİDE CAHİL DİYE NİTELEDİĞİ HALKIN İÇİNDE İDİ NE YEMİŞDE CAHİLLİKTEN KURTULMUŞ ??? Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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