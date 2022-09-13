12 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ABD'de çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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12 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ABD'de çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu

13.09.2022 08:18

Türk televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından Aşk-ı Memnu'nun ardından 12 yıl sonra aynı projede buluşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisinin setten kareleri yayınlandı. Çekimleri New York'ta yapılan İstanbul İçin Son Çağrı filminde oynayan ünlü oyuncuların fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

2008 yılında başrolünde yer aldıkları "Aşk-ı Memnu" dizisiyle gönüllerde taht kuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 14 yıl sonra yine bir araya geldi. Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin New York çekimleri başladı.

FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

Beren Saat'in Serin, Kıvanç Tatlıtuğ'un da Mehmet karakterini oynadığı filmin New York'ta yapılan çekimlerinden kareler geldi. Netflix Türkiye'nin 4,2 milyon takipçi hesabından yapılan paylaşımda "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerine yer verildi.

12 yıl sonra bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, New York sokaklarında poz verdi

YORUM YAĞIYOR

Çiftin kısa sürede 300 bin fazla beğeni alan pozları sosyal medyada da gündem oldu. İkiliyi 12 yıl sonra bir arada gelen binlerce sosyal medya kullanıcısı "Bu ikiliyi özlemişiz" yorumunu yaptı.

12 yıl sonra bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, New York sokaklarında poz verdi
YORUMLAR
500
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ New York Sokaklarında Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ New York Sokaklarında

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Son Dakika Magazin 12 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ABD'de çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ABD'de çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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