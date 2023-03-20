Aşklarını saklamıyorlar! Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz beraber görüntü verdi - Son Dakika
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Aşklarını saklamıyorlar! Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz beraber görüntü verdi

20.03.2023 12:22

Birbirini tanıma aşamasında olduklarını ifade eden Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı kayıtlara geçti. Çift, önceki akşam gittikleri tiyatro oyununda el ele tutuştukları dakikalar objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz aralık ayında 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile yakınlaştı. Birbirlerini tanıma evresinde olduklarını söyleyen ikilinin aşkları belgelendi.

BİRLİKTE TİYATROYA GİTTİLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu ile yakınlaştıklarını kabul ederek birbirlerini tanıma evresinde olduklarını söyledi. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Okan Bayülgen'in oynadığı "Richard" adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. İkilinin yan yana olduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İlişkilerini gizlemiyorlar! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi

DİLAN'IN EVİNDE YARI ÇIPLAK POZ VERDİ

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz gün bir evde yarı çıplak verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun poz verdiği ev ve önünde duran bardağın aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğu ileri sürüldü. Deniz'in Yazıcıoğlu'nun paylaşımını yayınladığı an beğenmesi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

İlişkilerini gizlemiyorlar! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi
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İlişkilerini gizlemiyorlar! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi İlişkilerini gizlemiyorlar! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozu sonrası takipçiler dikkat çeken soru: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi? Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozu sonrası takipçiler dikkat çeken soru: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi?

Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşklarını saklamıyorlar! Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz beraber görüntü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşklarını saklamıyorlar! Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz beraber görüntü verdi - Son Dakika
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