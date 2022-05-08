Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika
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Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

08.05.2022 20:09
Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı

Bir dönem şarkıcı Tarkan'la aşk yaşayan avukat Bilge Öztürk şu sıralar Bennu Gerede'nin 22 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşıyor. Aralarında 22 yaş farkı olan çiftten son olarak sarmaş dolaş aşk pozu geldi.

Avukat Bilge Öztürk, bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan'la yaşadığı fırtınalı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarından düşmüyordu. Tarkan'la ayrılığının ardından bir süre sessiz bir hayat yaşayan Öztürk, şu sıralar kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşk nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

Bilge Öztürk ve kendisinden 22 yaş küçük sevgilisinden sarmaş dolaş aşk pozu

"ÇOK MUTLUYUM" DEMİŞTİ

Öztürk, daha önce kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" diye konuşmuştu.

Bilge Öztürk ve kendisinden 22 yaş küçük sevgilisinden sarmaş dolaş aşk pozu

İSPANYA'DAN AŞK POZU

Taze aşıklar, rotayı İspanya'ya çevirdi. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında 74.9 bin takipçisi bulunan Öztürk, sevgilisiyle verdikleri romantik pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı bu kare, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o fotoğraf:

Bilge Öztürk ve kendisinden 22 yaş küçük sevgilisinden sarmaş dolaş aşk pozu





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Bilge Öztürk, İspanya, Tarkan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika


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