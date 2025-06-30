Avustralya'da kan donduran cinayet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı - Son Dakika
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Avustralya'da kan donduran cinayet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

Avustralya\'da kan donduran cinayet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı
30.06.2025 14:21
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Avustralya'da bir dönem televizyon programıyla tanınan oyuncu ve model Tamika Chesser, sevgilisi Julian Story'yi öldürüp parçalara ayırmakla suçlandı. Cesedi başı kesilmiş halde bulunan Story'nin kayıp kafası hâlâ aranıyor. Gözaltına alınan Chesser, bir akıl sağlığı merkezinde tutuluyor. Polis, olayla ilgili halktan bilgi ve kamera kaydı desteği istiyor.

Avustralya'da bir dönem televizyon programıyla tanınan oyuncu ve model Tamika Chesser, sevgilisi Julian Story'yi öldürüp parçalara ayırmakla suçlandı. Polis, başı kesilmiş halde bulunan cesette kayıp olan kafanın hâlâ aranmakta olduğunu açıkladı.

Güney Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beauty and the Geek Australia adlı yarışmanın 2010 sezonunda yer alan 34 yaşındaki model Tamika Chesser, 39 yaşındaki erkek arkadaşı Julian Story'yi öldürüp cesedini parçalara ayırmakla suçlanıyor.

KÜÇÜK YANGIN İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

19 Haziran Perşembe günü öğleden sonra saat 15:30 civarında, South Australia'nın Port Lincoln bölgesindeki bir dairede çıkan küçük çaplı yangın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, parçalanmış bir cesetle karşılaştı. Yapılan açıklamada, "Julian'ın başı kesilmişti ve geniş çaplı aramalara rağmen henüz bulunamadı" denildi.

Avustralya'da kan donduran cinayet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

Polis, cinayetin 17 Haziran Salı günü gece yarısı civarında işlendiğini değerlendiriyor.

TANIK: 'DUMANI GÖRÜNCE İÇERİ GİRDİM'

Olayla ilgili mahkemeye sunulan belgelere göre, bir tanık apartmandan duman çıktığını gördüğünü ve şüpheliye ne yaptığını sorduğunu söyledi. Tanığa göre Chesser sadece "hiçbir şey" yanıtını verdikten sonra köpeklerini gezdirmeye çıkıp ön kapıyı kilitledi.

Yangının büyümesinden endişe eden tanık, arka kapıdan içeri girerek banyo kısmında yanan bezleri ve enkazı söndürmeye çalıştı. O esnada Chesser'in evin arka bahçesindeki bir sandalyede donuk ve tepkisiz biçimde oturduğu belirtildi.

BAŞSIZ CESET, GÜVENLİK KAMERALARI VE KAMU ÇAĞRISI

Polis, Chesser'in cinayet gecesi giydiği kıyafetleri gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Halktan, Chesser'in olay gecesi nerede olduğunu tespit edebilmek için ev güvenlik kameralarını incelemeleri istendi. Başkomiser Darren Fielke, Chesser'in genellikle araç kullanmadığını belirterek, halktan yardım beklediklerini ifade etti. Fielke, olayın nedeni hakkında henüz bir bilgi olmadığını ancak çiftin ilişkisi üzerine çalışıldığını da sözlerine ekledi.

CHESSER AKIL SAĞLIĞI KURUMUNDA TUTULUYOR

Tamika Chesser, 27 Haziran'da bir akıl sağlığı kurumundan video konferans yoluyla mahkemeye katıldı. Hakkında çıkarılan tutuklama kararı gereği kurumda gözetim altında tutuluyor. Kefalet talebi reddedilen Chesser'in bir sonraki duruşması Aralık ayında yapılacak

Avustralya, Magazin, Cinayet, Polis, Son Dakika

Son Dakika Magazin Avustralya'da kan donduran cinayet! Ünlü model sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı - Son Dakika

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