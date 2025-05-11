Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika
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Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Aylardır tedavi gören Kadir İnanır\'ın son hali sevenlerini üzdü

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın son halini, eski CHP Ankara Milletvekili Levent Gök sosyal medya hesabından paylaştı. Usta oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekti.

11.05.2025 17:32
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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılmış ve beyne pıhtı atması sonucu geçirdiği operasyon sonrası tedbir amacıyla entübe edilmişti.

Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

HASTANEDEN TABURCU EDİLMİŞTİ

75 yaşındaki İnanır, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Taburcu olduktan sonra fizik tedavi sürecine başlayan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, usta sanatçıyı evinde ziyaret etti. Gök, İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır'a sağlıklı günler dilerim" notuyla paylaştı.

Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

İnanır'ın son hali gündem olurken verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada, "Çok zayıflamış" yorumları yapıldı.

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Son Dakika Magazin Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Dağdaki hevalleri bol bol dua eder. 130 85 Yanıtla
  • Behzat:
    Allahim sana şifa versin. 110 53 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    canım kadir abi Allah şifa versin 88 47 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Herşeyin bir sonu var. 114 14 Yanıtla
  • Mert kursun :
    kaç gün yaşayacan allah bilir hala mahkeme derdindesin sen şu saatten sonra bence diger tarafı düşün yolun sonundasın 71 23 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Biz bu yaşa gelirsek ne olacağız acaba,Allah sağlık versin. 61 22 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Yahu adam 75 i bitirmiş bundan sonra kalkıp taklamı atmasını bekliyor sevenleri, elbetteki üzücü olay ama hayat bu herkes birgün yaşlanacak…her canlıda ölümü tadacak bu böyledir… 72 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    gidici :( 33 36 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    gebermedi mi daha bu hewalsever.. 29 25 Yanıtla
  • 1894577:
    şimdiden toprağı bol olsun 26 27 Yanıtla
  • osman şahin:
    ALLAH ŞİFASINI VERSİN GERÇEK BİR SANATÇI ONURLU YÜREKLİ DÜRÜST CESUR ÜLKESİNİ SEVEN BARIŞI HUZURU KARDEŞLİĞİ BENİMSEMİŞ GÜZEL İNSAN 21 18 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    yorumlara bakınca gülmem geldi.biri diyor gidici biri diyor ölecek.siz 75 yaşına gelince göreceğiz g nızı :) kadir abım geçmiş olsun Allah acil şifalar versin kral kadir abim 16 18 Yanıtla
  • 9cdcmsgjzf:
    Beni üzmediğine göre seveni değilim demek ki 26 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    aynı duruyor 17 14 Yanıtla
  • Gakko 23:
    yolcu yolunda gerek. 18 5 Yanıtla
  • netlog321:
    bir ömür daha bitiyor.. 17 6 Yanıtla
  • qbxcbwht7d:
    Ne olsun bekliyorsunuz kaç yaşın da adam nasıl görünecekti 10 0 Yanıtla
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