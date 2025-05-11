Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılmış ve beyne pıhtı atması sonucu geçirdiği operasyon sonrası tedbir amacıyla entübe edilmişti.
75 yaşındaki İnanır, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.
Taburcu olduktan sonra fizik tedavi sürecine başlayan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, usta sanatçıyı evinde ziyaret etti. Gök, İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır'a sağlıklı günler dilerim" notuyla paylaştı.
İnanır'ın son hali gündem olurken verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada, "Çok zayıflamış" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü - Son Dakika
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