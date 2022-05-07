Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim - Son Dakika

Konserlerinde tercih ettiği sahne kıyafetlerinin yanı sıra açıklamaları ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Normalleştiremediklerimizden misiniz' programına konuk oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren şarkıcının kombini dikkatlerden kaçmadı.

ELBİSESİNİN ÖNÜNÜ AÇARAK İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından sık sık iç çamaşırlarıyla ilgili paylaşımlar yapan 36 yaşındaki Aydın, kırmızı çiçekli mini bir elbise giydi. Cüretkar tercihleriyle tanınan şarkıcı, elbisesinin önünü açarak sütyenini gösterdi. Ünlü ismin iç çamaşırını açtığını gören birçok izleyici, "Kıyafet çok rüküş" ve "Sizin giyim tarzınıza göre her şey normal" ve "Cinselliğe fazla önem veren bir şarkıcısın" yorumları yapıldı.

"ESKİ VE YENİ SEVGİLİMLE TATİLE GİTMEK İSTERİM"

Özel hayatıyla ilgili konuşan Aydın, "Eski erkek arkadaşınızın olduğu tatile yeni erkek arkadaşınızla gitmek normal mi?" sorusuna "Harika olur bence. Çok keyifli olur, keşke öyle bir şey olsa. Canım çok sıkıldı bu aralar, o yüzden olsun isterim. Kötü ayrıldıklarımla aynı masaya oturarak hepsine küfür edesim var" dedi.

"BİRİNİN TELEFONUNA BAKMAK ÇOK SAYGISIZCA"

Öte yandan verdiği cevaplarla da dikkat çeken ünlü isim, yalnızlığı çok sevdiğini belirtti. Şarkıcı "Arkadaşınız galerisinden bir fotoğrafa baktıktan sonra diğer fotoğraflara bakmak normal mi?" sorusuna "Yok normal değil. Alışkanlık olduğu için bazen oluyor ama o zaman da hemen geri veriyorum. Ben telefona bakmayı çok saygısızca buluyorum. Hatta birisi benim yanımda telefonuyla uğraşırken ben görmemek için kafamı çeviririm. Eski sevgililerimin telefonuna çok baktım ama belirli bir yaşa geldikten sonra kendime olan öz güven gelişince hiç bakmadım" yanıtını verdi.

"KENDİMİ MUTLU HİSSEDİYORSAM ÇOK SIK MASTÜRBASYON YAPARIM"

İki ay önce YouTube kanalında yayınlanan Bi Bilsen isimli programa konuk olan Aynur Aydın, "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusu üzerine şunları söylemişti: "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem."