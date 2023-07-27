Aysun Kayacı Bodrum'da görüntülendi

Bir dönemin en gözde modellerinin başında gelen Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı. 2012 yılında yurt dışına taşınan model, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Bodrum'da tatil yapan Kayacı, siyah mayosuyla objektiflere takıldı.

BODRUM'DA TATİLDE

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi. "Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla yıllardır konuşulmaya devam eden Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Uzun zamandır ortalık görünmeyen Kayacı, sonunda ortaya çıktı. Ünü manken Bodrum'da objektiflere takıldı.

EVİNİN İSKELESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Evlendikten sonra kameralarla köşe kapmaca oynayan 44 yaşındaki manken yıllar sonra ortaya çıktı. Eski manken önceki gün Türkbükü'ndeki evinin iskelesinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Kayacı'nın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.