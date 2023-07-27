Aysun Kayacı Bodrum'da görüntülendi - Son Dakika
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Aysun Kayacı Bodrum'da görüntülendi

27.07.2023 10:16

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi. Evlendikten sonra uzun süre ortaya çıkmayan Kayacı, Bodrum'da evinin iskelesinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Kayacı'nın aldığı kilolar dikkat çekti.

Bir dönemin en gözde modellerinin başında gelen Aysun Kayacı, yıllar sonra ortaya çıktı. 2012 yılında yurt dışına taşınan model, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Bodrum'da tatil yapan Kayacı, siyah mayosuyla objektiflere takıldı.

BODRUM'DA TATİLDE

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen Aysun Kayacı, yıllarca modellik ve oyunculuk yaparak adından söz ettirdi. "Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla yıllardır konuşulmaya devam eden Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak Londra'ya yerleşti. Uzun zamandır ortalık görünmeyen Kayacı, sonunda ortaya çıktı. Ünü manken Bodrum'da objektiflere takıldı.

EVİNİN İSKELESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Evlendikten sonra kameralarla köşe kapmaca oynayan 44 yaşındaki manken yıllar sonra ortaya çıktı. Eski manken önceki gün Türkbükü'ndeki evinin iskelesinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Kayacı'nın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR (2)
  • Özcan Kuvan: Büyüksün Aysun abla sen bu ülkenin en zeki kadınları arasındasın yıllar önce vermek istediğin mesajı ozamanlar anlayamadık sana laf ettik hakkını helal et.Kendimiz ettik kendimiz bulduk. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Bu ülkenin geleceğini gören,cehaletin çoklugundan medet umarak kendi geleceklerini cehaletin ferasetinde hissedenlerce aforoz edilen gerçek bir vatansever Türk kadını. O röportaj ile tarihe geçtin. Sözlerinin doğruluğu toplumun her kesimince anlaşıldı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Aysun Kayacı, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aysun Kayacı Bodrum'da görüntülendi - Son Dakika


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