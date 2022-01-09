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Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun - Son Dakika

Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun

09.01.2022 11:53

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törende Azerbaycan'dan gelen 15 gaziye plaket verildi. EDHO'nun yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca ise gazilere oyuncu Abidin Yerebakan aracılığıyla tespih gönderdi. Ancak Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Genel Başkanı Emin Hesenli Kaynarca'ya "Bizi İstanbul'da bulsun" sözleriyle sitem etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törende Azerbaycan'dan gelen 15 gaziye plaket verildi. Fatih'teki dernek binasında gerçekleşen törene Türkiye Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Kendigel, Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Genel Başkanı Emin Hesenli ile gaziler katıldı.

GAZİLERE TESPİH GÖNDERDİ

Oyuncu Oktay Kaynarca da Karabağ savaşı gazilerine hediye olarak tespih gönderdi. Onun adına oyuncu Abidin Yerebakan tespihleri hediye etti.

Azerbaycanlı gazilerden EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem: Bizi İstanbul'da bulsun

"BİZİMLE GÖRÜŞSÜN"

Ancak Emin Hesenli, Kaynarca'ya sitem etti. Hesenli, "Biz kahraman gazilerimizle üç gün burudayız. Gazilerin olduğu yerde önemli meseleler ikinci sıraya geçer. Bizi İstanbul'da bulsun, bizimle görüşsün . Filmlerinde vatan severliği ile görünür, vatanı sevmek, toprağı sevmek şehidi ve gaziyi sevmekle geçer" diye ifade etti.

Azerbaycanlı gazilerden EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem: Bizi İstanbul'da bulsun

MORAL KONSERİ

Plaket töreni sonunda şarkıcı Gönül Angın, Azerbaycan gazilerine moral konseri verdi.

Azerbaycanlı gazilerden EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem: Bizi İstanbul'da bulsun
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun
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Oktay Kaynarca, Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun - Son Dakika
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