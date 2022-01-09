Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törende Azerbaycan'dan gelen 15 gaziye plaket verildi. Fatih'teki dernek binasında gerçekleşen törene Türkiye Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Kendigel, Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Genel Başkanı Emin Hesenli ile gaziler katıldı.

GAZİLERE TESPİH GÖNDERDİ

Oyuncu Oktay Kaynarca da Karabağ savaşı gazilerine hediye olarak tespih gönderdi. Onun adına oyuncu Abidin Yerebakan tespihleri hediye etti.

"BİZİMLE GÖRÜŞSÜN"

Ancak Emin Hesenli, Kaynarca'ya sitem etti. Hesenli, "Biz kahraman gazilerimizle üç gün burudayız. Gazilerin olduğu yerde önemli meseleler ikinci sıraya geçer. Bizi İstanbul'da bulsun, bizimle görüşsün . Filmlerinde vatan severliği ile görünür, vatanı sevmek, toprağı sevmek şehidi ve gaziyi sevmekle geçer" diye ifade etti.

MORAL KONSERİ

Plaket töreni sonunda şarkıcı Gönül Angın, Azerbaycan gazilerine moral konseri verdi.