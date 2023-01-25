Baba olduğunu ilan eden Gökhan Çıra'ya eski eşi Selin Ciğerci'den tek kelimelik tepki

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan ve 3. kez nikah masasına oturacağını duyuran Gökhan Çıra, bugün sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurarak bebeğiyle pozunu paylaştı. Çıra'nın magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımına eski eşi Selin Ciğerci'den tepki gecikmedi.

"HAYATIMA HOŞ GELDİN KIZIM"

Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ'DEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Çıra'nın evliyken aldattığı gerekçesiyle boşandığı ve sonrasında yeniden evlenip boşandığı Selin Ciğerci, Instagram hesabının hikaye kısmında siyah bir zemine "Pes" yazarak paylaştı. Ciğerci'nin paylaşımı Çıra'nın babalığıyla ilgili yaptığı ileri sürüldü.