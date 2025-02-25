Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti - Son Dakika
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Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti

Bahar\'ın Rengin\'i Ecem Özkaya\'nın eski hali şoke etti

Son dönemde Bahar dizisindeki Rengin karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın estetiksiz hali, hayranlarını şaşırttı.

25.02.2025 14:20
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Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ecem Özkaya, estetiksiz haliyle şoke etti.

Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Şarkısı, Gönül Dağı ve Bahar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ecem Özkaya, büyük bir hayran kitlesine sahip. Her projesinde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

"SAÇIMDA BOYA BİLE YOK"

Geçtiğimiz aylarda "Gerçekten hiç estetiğim yok. Saçımda boya bile yok" diyen ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi zaman zaman gündeme geliyor.

İşte Ecem Özkaya'nın eski hali...

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Özkaya, baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkez kökenlidir. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez Kartallar Yüksek Uçar (2007) dizisiyle geçen Özkaya, ardından Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008) ve Cümbür Cemaat Aile (2010) gibi projelerde rol aldı. 2011 yılında İffet dizisinde Nil karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Asıl çıkışını 2012-2014 yılları arasında yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisindeki Biricik karakteriyle yaptı. Ardından Hayat Şarkısı (2016-2017) dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sonraki yıllarda Gönül Dağı ve Kalk Gidelim gibi projelerde yer alarak televizyon kariyerini sürdürdü. 2024 yılında ise Bahar dizisinde önemli bir rolle izleyici karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Ecem Özkaya, kariyerine yeni projelerle devam etmektedir.

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Son Dakika Magazin Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski hali şoke etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • soner çakırlar:
    eski ha daha güzel 1 1 Yanıtla
  • Semih Öz:
    İlk defa kadın gören haberci abartması 0 0 Yanıtla
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