Ünlü isimler, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, vatandaşların şikayeti üzerine 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermedi. Festivalin bir hafta kala iptal edilmesi Twitter'da gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi

"ŞİKAYET VE YAKINMALARDAN DOLAYI UYGUN GÖRÜLMEDİ"

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Milyon Yapım Organizasyon Şirketi'nin başvurusuna şu yanıtı vererek festivali iptal etti: "Düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir."

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bir hafta kala iptal edilen Zeytinli Rock Festivali, Twitter'da gündem oldu. İptal kararı Twitter'da ilk sıralara yerleşirken festival katılacakların yanı sıra ünlü isimlerden de tepki yağmaya başladı.

İşte o tepkilerin bazıları...

MOĞOLLAR

MOR VE ÖTESİ

GÖKHAN ÖZOĞUZ

HAKAN ÖZOĞUZ

GRİPİN

UFUK BEYDEMİR

GANİ MÜJDE