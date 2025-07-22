Oyunculuğu kadar doğal tavırlarıyla da sevilen Ezgi Mola, özel hayatındaki gelişmelerin ardından rotasını Çeşme'ye çevirdi. Geçtiğimiz ay işletmeci Mustafa Aksakallı ile iki yıllık evliliğini sonlandıran Mola, oğluyla birlikte tatile çıkarak hem moral depoladı hem de güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mola, sürpriz bir şekilde boşandığı eşi Aksakallı ile de çocukları için bir araya geldi. Ortak sorumlulukla çocuklarını mutlu etmeye çalışan çiftin aynı tatilde bulunması, dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.
Dinlenmek için gittiği tatilde mutfağa girmekten de geri kalmayan Ezgi Mola, bu kez bamya temizlerken sabrını zorladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bir buçuk saat oldu. Ayıkla ayıkla bitmiyor. Sinir geldi, sol yanım uyuştu!" sözleriyle yaşadığı mutfak mücadelesini takipçileriyle paylaştı.
Doğallığı ve samimi halleriyle sık sık gündeme gelen Mola'nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada mizahi yorumlarla yayıldı. Tatil keyfi, mutfak zorluklarıyla gölgelenmiş olsa da oyuncunun enerjisi ve esprili dili yine gündem olmayı başardı.
Son Dakika › Magazin › Bamya ayıklayan Ezgi Mola isyan etti: Sol yanım uyuştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?