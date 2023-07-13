Barbaros Hayreddin Oyuncusu Melisa Döngel, Kirli Sepeti Dizisinde Rol Alacak

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde oynayan oyuncu, FOX TV'de yayınlanması planlanan Kirli Sepeti dizisinde rol alacak.

HİZMETÇİLERİN ENTRİKALARINI ANLATACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'n haberin göre, güzel oyuncu Med Yapım imzalı Kirli Sepeti dizisiyle anlaştı. Merve Girgin'in kurucu yönetmenliğini yaptığı dizi FOX'ta ekrana gelecek. Lüks bir sitede çalışan hizmetçilerin gözünden yaşanan entrikaları ve üstü örtülen sırları anlatan Kirli Sepeti'nde Melisa Döngel "Aylin" rolüne hayat verecek. Aylin, temizlikçi Medine'nin ev sahibi olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizide Ayça Bingöl (Songül), Serkay Tütüncü (Kahraman), Ceren Moray (Hayriye), Cansu Tosun (Medine), Aydan Şener (Canan), Bestemsu Özdemir (Yasemin) rollerine hayat verecek. Dizi ağustos ayında sete çıkacak.