Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde

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Ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde, Akarsu'nun sevgilisini canlandırması beklenen ancak kendisine yöneltilen "Barış Akarsu'yu nasıl biliyorsunuz, sevgilisini araştırdınız mı? Hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği "Ay ne bileyim hayatım" şeklindeki cevap nedeniyle projeyle yolları ayrılan Aslı Bekiroğlu bu sefer başka bir konu nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.

ROL ARKADAŞINI DİNLEMEDİ

Aslı Bekiroğlu, gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınan "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası sırasında film hakkında gazetecilere açıklamada bulunan rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'a saygısızlık yaparak, konuşmasını dinlemedi ve arka taraftaki kişilerle koyu bir sohbete daldı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Hem Deniz Can Aktaş'ın hayranları hem de filmi bekleyenler, bu tavrı nedeniyle oyuncu Aslı Bekiroğlu'na büyük tepki gösterdi.