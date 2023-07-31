Barış Arduç eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" diyerek aşkını bir kez daha ilan etti - Son Dakika
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Barış Arduç eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" diyerek aşkını bir kez daha ilan etti

31.07.2023 09:23

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, romantik bir paylaşımda bulundu. Yıllar sonra beraber oldukları fotoğrafı paylaşan Barış Arduç 39'uncu yaşına giren eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" notuyla aşkını ilan etti.

Gupse Özay ve Barış Arduç'tan romantik paylaşım geldi. Yakışıklı oyuncu eşine doğum gününde aşkını bir kez daha ilan ettiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin romantik pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

ROMANTİK PAYLAŞIM GELDİ

2014 yılında yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği Deliha filminin başrolünü paylaşan Gupse Özay ile Barış Arduç'un arkadaşlıkları kısa sürede aşk dönüştü. 6 yıl aşk yaşayan ikili, 2020 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerini olduğu gibi evliliklerini de gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten yıllar sonra birlikte oldukları bir paylaşım geldi.

Kıskanılası paylaşım! Barış Arduç eşi Gupse Özay'a 'Her zerrene' diyerek aşkını haykırdı

"HER ZERRENE"

Sosyal medyada pek paylaşımda bulunmayan Arduç, eşi Gupse Özay'a adeta aşkını ilan etti. Oyuncu, 39'uncu yaşına giren eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Her zerrene" yazarak, kalp emojisi koydu.

Kıskanılası paylaşım! Barış Arduç eşi Gupse Özay'a 'Her zerrene' diyerek aşkını haykırdı

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kısa sürede gündem olan paylaşıma takipçileri "Sınavı yok ki kazanasın, ders değil ki çalışasın. Sevilmek de bir rızık", "Dünyanın en şanslı kadını" tarzında yorumlar yapıldı.

Kıskanılası paylaşım! Barış Arduç eşi Gupse Özay'a 'Her zerrene' diyerek aşkını haykırdı
Kıskanılası paylaşım! Barış Arduç eşi Gupse Özay'a 'Her zerrene' diyerek aşkını haykırdı
YORUMLAR
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Barış Arduç, Gupse Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Barış Arduç eşi Gupse Özay'a 'Her zerrene' diyerek aşkını bir kez daha ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış Arduç eşi Gupse Özay'a "Her zerrene" diyerek aşkını bir kez daha ilan etti - Son Dakika
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