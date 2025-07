Barış Arduç\'tan ayrılık iddialarına yanıt niteliğinde paylaşım

Hande Erçel ile arka arkaya iki projede yakın sahnelerde rol alan Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'la sorun yaşadığı iddia edilmişti. Galaya katılmayan Özay'ın sessizliği dikkat çekerken, Arduç'tan romantik bir doğum günü paylaşımı geldi. Elvis Presley'in "Can't Help Falling in Love with You" şarkısıyla eşini kutlayan oyuncu, ayrılık söylentilerine yanıt verdi.

Barış Arduç ile Hande Erçel, peş peşe yer aldıkları iki projeyle hem izleyicilerin hem de magazin dünyasının dikkatini üzerine çekti. İlk olarak vizyona giren "Rüzgara Bırak" filminde, ardından "Aşkı Hatırla"da partner olan ikilinin, özellikle samimiyet dozu yüksek sahneleri uzun süre konuşuldu.

GUPSE ÖZAY İDDİALARIN ODAĞINDA

Barış Arduç'un eşi Gupse Özay, bu sahnelerin ardından sosyal medya kullanıcılarının da odağına yerleşti. Arduç ile Erçel'in birlikte rol aldığı cesur sahnelerin ardından, çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı ve hatta boşanma eşiğine geldikleri yönünde dedikodular magazin kulislerinde yayılmaya başladı. Özellikle Gupse Özay'ın, "Aşkı Hatırla" galasında yer almaması ve Babalar Günü'nde Barış Arduç için herhangi bir paylaşımda bulunmaması bu söylentileri daha da alevlendirdi.

GALADAKİ MESAFELİ TAVIR DA DİKKAT ÇEKTİ

Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizinin galasındaki görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. İkilinin fiziksel mesafeyi koruyan duruşları, izleyenlere Arduç'un özel hayatındaki dengeyi korumaya çalıştığını düşündürdü. Bu durum, Gupse Özay'ı korumak adına bilinçli bir tercih mi, yoksa söylentilerin etkisi mi sorusunu beraberinde getirdi.

BARIŞ ARDUÇ'TAN İDDİALARA ROMANTİK YANIT

Tüm bu spekülasyonların ortasında Barış Arduç'tan gelen bir sosyal medya paylaşımı, ayrılık dedikodularını adeta susturdu. Arduç, eşi Gupse Özay'ın doğum gününü birlikte çekildikleri özel karelerle kutladı. Paylaşımda arka planda çalan şarkı ise dikkat çekiciydi: Elvis Presley'in efsanevi parçası "Can't Help Falling in Love with You"…