Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi - Son Dakika

Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi

Son Güncelleme: 01.09.2023 17:00

2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, yazın keyfini oğulları Kurt Efe ile çıkarıyor. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan çiftten Dizer, oğlu Kurt Efe ve eşi Kıvant Tatlıtuğ'un havuz keyfini yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğullarıyla yaptıkları tatilden kareler paylaştı. Kurt Efe'nin babasıyla havuz keyfine ise beğeni yağdı. Ünlü çiftin formda halleri ise hayran bıraktı.

TATİLDEN KARELER

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşan Tatlıtuğ çifti, şimdilerde oğulları Kurt Efe ile birlikte Yunanistan'da tatil yapıyor. Başak Dizer de eşi ve oğluyla tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi

BABA OĞULUN HAVUZ KEYFİNE YORUM YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile havuzda keyif yaptı. Ünlü isim, ardından eşine poz verdi. Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Harikasınız", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi - Son Dakika
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