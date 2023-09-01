Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğullarıyla yaptıkları tatilden kareler paylaştı. Kurt Efe'nin babasıyla havuz keyfine ise beğeni yağdı. Ünlü çiftin formda halleri ise hayran bıraktı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşan Tatlıtuğ çifti, şimdilerde oğulları Kurt Efe ile birlikte Yunanistan'da tatil yapıyor. Başak Dizer de eşi ve oğluyla tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile havuzda keyif yaptı. Ünlü isim, ardından eşine poz verdi. Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Harikasınız", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.
Son Dakika › Magazin › Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi - Son Dakika