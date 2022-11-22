Kanserle mücadele ettiği duyuran Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Her zaman yanındayım - Son Dakika
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Kanserle mücadele ettiği duyuran Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Her zaman yanındayım

22.11.2022 08:51
Kanserle mücadele ettiği duyuran Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Her zaman yanındayım

Dün sosyal medya hesabından akciğer kanserine yakalandığını ve haftaya tedaviye başlayacağını duyuran başarılı yapımcı Armağan Çağlayan'a destek paylaşımında bulunan yakın arkadaşı Ebru Gündeş, "Bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından şüphem yok. Her zaman yanındayım" ifadelerini kullandı.

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Çağlayan'a en yakın arkadaşı Ebru Gündeş'ten destek gecikmedi.

"KAZANAN SEN OLACAKSIN, DUALARIM SENİNLE"

Instagram hesabından Çağlayan'la çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ebru Gündeş, "Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım. Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan, benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım, dualarım seninle" dedi.

Armağan Çağlayan kanserle mücadele ettiği duyurdu, Ebru Gündeş'ten destek gecikmedi

"AKCİĞERİMDE KİTLE TESPİT EDİLDİ"

Dün akşam saatlerinde Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Armağan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

ÇALIŞMALARINA ARA VERECEK

Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."

Armağan Çağlayan kanserle mücadele ettiği duyurdu, Ebru Gündeş'ten destek gecikmedi
Armağan Çağlayan kanserle mücadele ettiği duyurdu, Ebru Gündeş'ten destek gecikmedi
Armağan Çağlayan kanserle mücadele ettiği duyurdu, Ebru Gündeş'ten destek gecikmedi
Armağan Çağlayan kanserle mücadele ettiği duyurdu, Ebru Gündeş'ten destek gecikmedi
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Son Dakika Magazin Kanserle mücadele ettiği duyuran Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Her zaman yanındayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanserle mücadele ettiği duyuran Armağan Çağlayan'a Ebru Gündeş'ten destek: Her zaman yanındayım - Son Dakika
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