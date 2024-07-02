Beauty Of Turkey 2024 güzellik yarışması büyük finali görkemli törenle gerçekleşti

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Beauty Of Turkey 2024'ün büyük finali gerçekleşti. Sunuculuğunu Uğur Arslan ve Elif Güçkıran'ın yaptığı etkinliğe medya ve iş dünyasından önemli isimler katılım sağladı.

Dans gösterileri ve sanatçı performanslarıyla renklenen gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mehmet Burak Torun ve Onur Metin Şavluk gibi alanında uzman isimlerin organizasyonu üstlenmesi, etkinliğin kalitesini ve popülerliğini artırmış oldu.

YARIŞMANIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Yarışmada Ezgi Demiral p 'in Queen seçilmesi, onun için muhteşem bir başarı oldu. Yaren Küçük, Pınar Aşar ve Gurbet Bozkurt'un da sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü olmaları, yeteneklerinin ve güzelliklerinin takdir edildiğini gösterdi.

GÖZLER ŞİMDİ GELECEK YIL DÜZENLENECEK ETKİNLİKTE

Bu etkinlik, Türkiye'nin güzellik ve moda dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Tüm katılımcıları ve kazananları içtenlikle tebrik ediyoruz. Beauty Of Turkey 2024, gelecek yıllarda da büyük bir merakla beklenecek gibi görünüyor.

Ödül alan önemli bazı firmalar ve isimler ise şu şekilde;