Bebe Rexha'ya konser sırasında yüzüne telefon atıldı

ABD'nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD'li müzisyen ve söz yazarı Bleta "Bebe" Rexha'nınkonser verdiği sırada yüzüne telefon fırlatıldı. Yüzüne sert bir şekilde telefon fırlatılan müzisyen yaralandı.

KAŞINDAN YARALANDI

Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı. Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı. Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, "İyiyim" yazdı. Rexha'nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü. Instagram'da 10,7 milyon takipçisi bulunan şarkıcının paylaşımına sanatçı dostlarından ve sevenlerinden geçmiş olsun yorumları yağdı.