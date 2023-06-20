Bebe Rexha'ya konser sırasında yüzüne telefon atıldı - Son Dakika
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Bebe Rexha'ya konser sırasında yüzüne telefon atıldı

20.06.2023 10:49

ABD'nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD'li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha, sahnede bir izleyicinin suratına telefon fırlatması sonucu yaralandı. Polis, saldırıyla bağlantılı olarak 27 yaşındaki bir kişiyi suçladı. Rexha, saldırı sonucu kaşından yaralandı ancak sosyal medya hesabından 'İyiyim' mesajı paylaştı.

ABD'nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD'li müzisyen ve söz yazarı Bleta "Bebe" Rexha'nınkonser verdiği sırada yüzüne telefon fırlatıldı. Yüzüne sert bir şekilde telefon fırlatılan müzisyen yaralandı.

KAŞINDAN YARALANDI

Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı. Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı. Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, "İyiyim" yazdı. Rexha'nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü. Instagram'da 10,7 milyon takipçisi bulunan şarkıcının paylaşımına sanatçı dostlarından ve sevenlerinden geçmiş olsun yorumları yağdı.

Bebe Rexha'ya konser sırasında telefon fırlatıldı
Bebe Rexha'ya konser sırasında telefon fırlatıldı
Bebe Rexha'ya konser sırasında telefon fırlatıldı
Bebe Rexha'ya konser sırasında telefon fırlatıldı
Bebe Rexha'ya konser sırasında telefon fırlatıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Bebe Rexha'ya konser sırasında yüzüne telefon atıldı - Son Dakika


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