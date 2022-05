Bebeklerine Kavuştular! İşte Bebeğin İsmi - Son Dakika

21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden mutlu haber geldi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ünlü çiftin, ikinci kız bebeklerini bu sabah kucaklarına aldıkları öğrenildi. Kobal'ın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Sinem Kobal, karnı burnunda pozunu ilk kez Instagram hesabından yayınlamıştı.

İkinci kez anne ve baba olan ünlü çiftin kızlarına Leyla ismini verdiği öğrenildi.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Rize, Hemşinli bir ailenin kızıdır. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır.

Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır.

2010 yılının yaz aylarında Kanal D'de yayına başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

SİNEM KOBAL ÖZEL HAYATI

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.[5] 2020 yılında kız çocukları Lalin İmirzalıoğlu dünyaya geldi. Çift Kasım 2021 yılında ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu (d. 18 Haziran 1974, Bala, Ankara), Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

1997 yılında 10. Best Model of the World (Dünyanın En İyi Mankeni) yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve birinci oldu. Dizi ve sinema oyunculuğu yaptı. Mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanındı. Deli Yürek (1998-2002), Ezel (2009-2011), Karadayı (2012-2015) dizilerindeki rolleri ile Türkiye'de popüler olmuştur.

Son olarak 2018 yılında yayımlanan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı tarihi dizide Fatih Sultan Mehmed'i canlandırdı.

Kenan İmirzalıoğlu, 5 Ekim 2019'dan itibaren 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

KENAN İMİRZALIOĞLU ÖZEL HAYATI

Kenan İmirzalıoğlu, 4 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Lalin adında bir kızı oldu.