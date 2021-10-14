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Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı - Son Dakika

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı

14.10.2021 14:23

Haklarında ayrılık haberleri çıkan Hakan Baş ve Bensu Soral çifti tek celsede boşandı. Evlilikleri 3 yıl süren çift, boşanmalarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

29 Eylül 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş'ın birbirini aldattıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını kabul eden ikiliden kötü haber geldi.

EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; bir süredir sessiz olan çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 3 yıllık evliliklerini bitiren ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Boşandıktan sonra Instagram'daki "Bensu Soral Baş" olan adını değiştirmeyen Soral, Hakan Baş ile olan fotoğraflarını da silmedi.

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı

PEŞ PEŞE İHANET İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Hakan Baş'ın geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu konu gündeme bomba gibi düşerken Bensu Soral da eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir mekanda görüntülenmişti.

"EVLİLİĞİMİZLE İLGİLİ HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

Haklarında peş peşe ihanet iddiaları çıkan çift, Instagram hesaplarından ortak yaptıkları açıklamada "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor" demişti.

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı

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Son Dakika Magazin Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı - Son Dakika
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