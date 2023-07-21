Bergüzar Korel, bikinili pozunu paylaştı - Son Dakika
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Bergüzar Korel, bikinili pozunu paylaştı

21.07.2023 13:41

Bergüzar Korel, On Saniye filminin çekimlerini tamamladıktan sonra Kanlı Yayın dizisinde rol alacak. Tatil sezonunu açan oyuncu, yeşil bikinisiyle verdiği pozu paylaşarak fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Son yıllarda Türkiye ve yurt dışı arasında yaşamaya devam eden Bergüzar Korel, On Saniye filminin çekimlerini tamamladıktan sonra Kanlı Yayın isimli dizide rol alacak. Yoğun bir iş temposu bulunan oyuncu, boş vaktinde soluğu denizde alınca bikinili pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

"KEŞKE TATİL DAHA UZUN SÜRSE"

2021, 2020 ve 2021 yıllarında anne olacak Bergüzar Korel, hamilelik kilolarından kurtuldu. Sıcak havaya dayanmayınca tatil sezonunu açan oyuncu, yeşil bikinisiyle verdiği pozu paylaşarak "Keşke tatil daha uzun sürse. Ama çok sıcak olmasın" ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel bikinili pozunu paylaştı, fit görüntüsü dikkat çekti
Bergüzar Korel bikinili pozunu paylaştı, fit görüntüsü dikkat çekti
Bergüzar Korel bikinili pozunu paylaştı, fit görüntüsü dikkat çekti
Bergüzar Korel bikinili pozunu paylaştı, fit görüntüsü dikkat çekti
Bergüzar Korel bikinili pozunu paylaştı, fit görüntüsü dikkat çekti
YORUMLAR
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